Nekupujem priemyselnú hydinu, smrdí, nie som samovrah.

Aj keď sa zdá, že názov je nadnesený alebo zveličuje, presne kopíruje stav kvality priemyselných kurčiat v našich obchodoch. Ja osobne som definitívne prestal riskovať svoje a zdravie svojich detí a tieto produkty nekupujem.

Informácia, že vôbec nemáme prehľad o pôvode hydiny je dobrá správa pre všetkých drobnochovateľov a predajcov z dvora. Je to aj dobrá výzva pre spotrebiteľov - vykašlite sa už konečne na tieto vojny volov a nájdite si svoj vlastný zdroj potravín. Len takto vyhubíme priemyselnú a chemickú základňu pre klamanie spotrebiteľa.

Inak táto správa má dva konce, jeden zlý a jeden ešte horší. Potvrdzuje, že na Slovensku nemáme žiadnu kontrolu potravín a jej pôvodcovia ( ak táto správa je pravdivá ) verifikujú nulovú účinnosť štátnej veterinárnej a potravinovej správy. A súčasne nám preukazuje, že potraviny na trhu sú vlastne odpadom.

Napriek obrovským zdrojom, ktorými štát financuje bezcieľné pobehovanie kontrolórov po krajine, väčšinou u regulárnych výrobcov, po Slovensku sa distribuujú tony pochybných kurčiat a hydinového mäsa.

Aby ste boli v obraze, ten stav je ďaleko horší ako drby únie hydinárov, ktorá sa stala len hlasnou trúbou. Totiž o tomto stave kontrola veľmi dobre vie, takto ju aj prezentuje. Problém je v neschopnosti účinne zasiahnuť. A na to netreba ani ďalšie kontroly ani ďalšie peniaze. Na to treba túto prácu vedieť robiť. A viem vierohodne preukázať, že chaos pri kontrole potravín je výsledkom nekompetentnosti a neschopnosti vedenia.

Ono je prazvlášte prehlásiť, že kvalitnejšie a lepšie potraviny máme preto , lebo máme viacej kontroly. To únia hydinárov rovno povedala - ak nebudeme mať kontroly, budeme podvádzať. Chápete - oni to nerobia pre nás ale preto, že majú kontrolu. Oni nechcú vyrábať kvalitu, ale len to, čo prejde kontrolou. O čo sú potom lepší ako tí prebaľovači. Nie, nie, nedajme sa oklamať..

Obyčajná lož a presne o tom je to. Nájdite si svojho dodávateľa a neriskujte s týmito špekulantami svoje zdravie. Ono sú zdravé len de jure. De facto príde až o niekoško rokov. Nakoniec všetci tí, ktorí teraz tak broja, sú tesne spojení s likvidáciou slovenkého poľnohospodárstva a vidieka a sú to bývalé kancelárske krysy.

Nebojme sa a nedajme sa vystrašiť bubnovaním na poplach, Z tohto je jediné východisko. Do každého dvora sliepka, sviňa a krava. A bude po strašení. A nech si tie svoje zázračné kury vyvezú - ale ani na to nemajú, pretože by ich nikto v Európe nechcel. Totiž, každý má svojich dosť. A nie takto smradľavých.

Údajne produkcia kurčiat na Slovenku klesla a farmári sa nevedia uživiť. Kto sa už nenazýva farmár ? Prevádzkovateľ stajne na kurčatá, ktorého zásobuje chemický priemysel ( ten totiž dnes na Slovensku vyrába krmivá pre zvieratá ).

Čo majú veľkochovy kurčiat s poľnohospodárstvom ?

Ak začneme od chovu kurčiat, asi každý rozumný tvor, ktorý niekedy videl kurča z dvora, by v živote nezobral do úst mäso z kurčiat z priemyselných chovov a zabíjaných na priemyselných bitúnkoch. Aj pre podmienky, za ktorých sa produkuje.

Ja osobne som prestal dôverovať bez výnimky všetkým týmto pokusom o klamanie spotrebiteľa za účelom profitu a to tak, že rozhodujúcim faktorom je koľko vody sa podarí nám predať.

Žiaľ, množstvo kurčiat žije v katastrofálnych podmienkach bez možnosti pohybu a kvalitnej výživy, čo sa naplno prejavuje na kvalite mäsa. Producenti vyprodukujú vďaka chemokrmivám za niekoľko dní kurčatá za minimum nákladov, ktoré končia na predajných pultoch.

Vyprosím si, aby mne ako spotrebiteľovi niekto ponúkal kvalitu preto, že sa cíti byť dobre kontrolovaný. Ja budem požadovať, aby to chovateľ robil pre mňa a nie pre kontrolu. Preto únii hydinárov neverím ani nos medzi očami a tvrdím, že je to šaškovanie pre vlastný prospech.

Robte si hydinári ďalej ako chcete. nech sa hoci každý deň vystrieda sto kontrol, ale za vaše peniaze, nie peniaze daňových poplatníkov. My už kupujeme priamo od chovateľa z dvora. A tam som kontrola ja.

Nikto nie je taký bohatý, aby si kupoval kurčatá v obchodných reťazcoch.