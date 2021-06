Na ktorom mieste za SPPK je verejnosť, pán minister ?

Očakávame od nového ministra verejnú prezentáciu politiky rozvoja vidieka a nie kabinetné rokovania s lobistami.

Dnes sme sa dozvedeli, že včera sa stretol minister Vlčan s vedením SPPK. Aj to nie od ministerstva ale od SPPK.

Osobne si neviem vysvetliť, prečo nový minister pôdohospodárstva nepredstúpil vo verejnoprávnom médiu pred verejnosť so správou o politike rozvoja vidieka, ale podstúpil kabinetné rokovanie s SPPK.

Očakávame všetci verejný prejav s prezentáciou stratégie rezortu. Nemusí to byť podľa našich predstáv, ale skutočne neviem, prečo by sa mala spoločnosť uberať podľa vzoru SPPK a Zväzu poľnohospodárskych družstiev

Takže čakáme, čo sa zase bude diať. Média sa naplnili rôznymi bielymi goliermi, ktoré atakujú ministra a sofistikovane podsúvajú rôzne trendy, samozrejme vo svojom vlastnom záujme.

Minister, bez ohľadu na politickú životnosť v tomto rezorte mal nastúpiť s ráznym prejavom vôle ako usporiadať vidiek. Pán minister, ako chce usporiadať vidiek SPPK už vieme dlho. Myslím, že aj táto lobistická skupina očakávala Vašu verejnú prezentáciu. Ale ich vďaka určite aj za takéto PR.

Preto je potrebné počuť skutočnú správu o stave poľnohospodárstva, ktorú prednesie minister. Je potrebné korigovať z každej strany očakávania a zo strany štátu zatrhnúť jasnou koncepciou špekulácie a zneužívanie.

A tak vieme, že minister zrejme chodí po kabinetoch skúmať podporu. Lenže verejnosť to nie je SPPK. Verejnosť je iný level, nie skupinka agrofarmárov, dílerov a bánk. Preto stále nie je zrejmé, kto a ako bude formovať politiku vidieka. Pre mňa ak už, tak verejný záujem predstavuje regionálna a miestna samospráva.

Je takmer nemožné odstrániť škody totalitnej kolektivizácie. Ak ale cesta tohto štátu je v upevňovaní družstevného roľníctva a taká je aj cesta spoločenstva, potom nemusíme bojovať s obnovou hospodárenia na pôde a pripravme ľudí na otročenie na panskom..

Pretože tento sektor je hlavne o vlastníkoch pôdy a ich hospodárení, nie som presvedčený, že lobistické organizácie typu SPPK sú tie pravé pre zastupovanie verejného záujmu. Preto pod slnkom nič nového. Miesto verejnej prezentácie cieľov a stratégie, kabinetné pohovory a dohody. Toto nie je záujem o veci verejné ale o veci obchodné.

Verejnosť nemá páky na reguláciu a nemá čas na vytváranie spolkov - čertovských volkov. Preto ale neznamená, že neexistuje a budeme vytvárať kabinetné tieňové ministerstvá týchto pohrobkov kolektivizácie.

O smutnom prístupe tejto skupiny nasvedčuje aj vyjadrenie predsedu zväzu družstiev -najväčšieho poľnohospodárskeho parazita na pôde - " je mi do smiechu aj do plaču zároveň, keď po facebooku kolujú otázky začínajúcich farmárov typu, kto mi poradí, ako mám zasadiť zemiaky".

Chápete, on sa do očí vysmieva vyrejnosti len preto, že je odtrhnutá od pôdy a akýkoľvek nešťastník, ktorý by mal záujem začať hospodáriť je mu na smiech. Tomuto predstaviteľovi okupantov pôdy.

Neúcta a znevažovanie. Toto je prezentácia našich akože poľnohospodárskych samospráv. A čo ? Tak sa teším z každého, kto má záujem. Pre Vám pán Mišánik radosť z úspechu slovenského poľnohospodárstva, hoci aj jedného jediného roľníka, nehovorí nič.

Potrebujeme v tom pokračovať ? Ak áno, pýtajte sa pán minister SPPK a Zväzu poľnohospodárskych družstiev. Je pravdou, že ostatní na Vás nemajú čas - pretože potrebujú pracovať na pôde a na Vaše kabinetné rokovania ani nie sú zvedaví. Sme zvedaví na prezentáciu Vašej politiky, merateľných cieľov a spôsobov ako to dosiahnete. A my sa už prispôsobíme..