Kto je vlastne zdrojom napätia v poľnohospodárstve.

Napätie v rezorte poľnohospodárstva nepoľavuje .a podľa mňa ani nepoľaví, kým nezoberieme peniaze tým, ktorí parazitujú na pôde. A súčasne stupňujú napätie ako bariéru pred zmenou.

Istý stupeň napätia je asi príznačný pre každú demokraciu. Jednoducho, nie je možné spojiť názory celej spoločnosti do jedného uniformného celku. Ale aby bolo napätie v jednom rezorte len o tom, koľko kto zhrabne podpory a o ničom inom, to už je za čiarou.

S nádejou sa pozerám ku každému ďalšiemu a ďalšiemu vystúpeniu reprezentantov rezortu, kedy budem počuť to očakávané - vážení občania a dotknutá verejnosť - oznamujem Vám, že ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzýva na celospoločenskú verejnú konzultáciu k strategickým plánom rozvoja vidieka a budúcnosti poľnohospodárstva na Slovensku. Ale nič. len rozdeľovanie peňazí.

Rovnako tak samosprávy by som si vedel predstaviť ako súčasť tejto verejnej diskusie, pretože bez občanov a širokej verejnosti nie je žiadna budúcnosť. len prítomnosť a krátkozraká vízia kradnutia, parazitovania a sprenevery. Ale nič, len pozemky a domy a anglický trávnik a tuje. A developer friendly územné plánovanie.

Miesto toho nechávame priestor potomkom totalitného hospodárenia vo forme ešte zákonom konštituovanej SPPK. Miesto definitívnej likvidácie neprirodzeného hospodárenia na pôde sme ho ešte za 30 rokov upevnili. A devastáciu prinášajúce hospodárenie.

Takže pripomínam, že sa denne stretávam s osobami podnikajúcimi alebo žujúcimi spätých s pôdou. Len veľmi malá časť tejto verejnosti je súčasťou napätia vo rezorte. Takmer žiadny z týchto občanov nie je súčasťou verenej bitky o korisť z podpory rozvoja vidieka. Práve naopak, napriek už X tému programovaciemu obdobiu nevideli z neho nič. a naopak, ten naozajstný gazda reaguje na túto pomoc presne v duchu genetického kódu ochrany pred nespravodlivosťou z čias kolektivizácie - padajte, ak nechcete vidlami do zadku.

Jednoducho máme asi zakotvený princíp - hneď a teraz, zajtrajšok neexistuje.

Ale práve o tom to je. Náš zajtrajšok nemôže byť v rukách 10% skupiny parazitujúcej na pôde. Ak sa budú ľudia naďalej nezodpovedne zbavovať pôdy, ak samosprávy budú len predĺženou rukou developerov a baranidlom pre banky a v územnom plánovaní budú vidieť len mestský spôsob života,. potom naozaj nemôžeme čakať žiadnu budúcnosť - z výnimkou otrockej závislosti.

V momente, ak budú financie porozdávané a prípadne sa skončia tieto sofistikované schémy závislosti, bude jednoducho pokoj. Pretože to dnes nie je reálne, postavme pred verejnosť jasnú a spravodlivú schému voucherov na pôdu. Nakoniec tieto peniaze nie sú určené na sanáciu podnikania. Výsledok môže priniesť len jedno, ale určite pozitívne - z hry vypadnú všetci paraziti a napätie povolí.

Určite z večera do rána nebude všetko na poriadku. ale my sme ešte ani nezačali. Táto sféra už nemôže pokračovať ďalej formou súboja o kus žvanca. Potrebujeme pokoj na potrebné hospodárenie prinášajúce to čo dnes nemáme - finalizáciu potravín, environmentálnu rovnováhu, demografickú stabilitu a sociálnu rovnováhu.

Nemôžeme sa považovať za úplne normálnych, že krajina kde sme vedeli využiť ešte aj padanky, posiela ľudí oberať jablká v Taliansku a doma nemáme jeden poriadny sad. Ale ak by ste chceli pôdu, máte čo robiť, aby sa niekomu uráčilo Vás na ňu pustiť. Veď tam máme repku olejnú ( a pod ) - základ našej poľnohospodárskej biedy .ale profitu parazitov a strojcov napätia. Veď by to bola zmena k horšiemu ( pre nás k lepšiemu)...