Klaun skončil, prichádza bankový úradník - ako bude rozumieť reči nášho kmeňa.

Na ministerstvo zasadne diplomat a kariérny vrcholový manažér. Nič proti tomu, len si neviem predstaviť na ministerstve financií gazdu Jana. Aj keď si myslím, že gazdovský rozum je jediné, čo u nás chýba.

Klaun na ministerstve pôdohospodárstva končí. Nepomohlo ani tisíc neidentifikovateľných lesných trpaslíkov a virtuálnych malých farmárov. Insitný človiečik bez schopností smerujúci od nikiaľ nikam.

Ale poďme ďalej. Na ministerstvo a jeho ústrednú stoličku sa vracia odstúpený štátny tajomník. Kto je to ? Právnik, ktorý vyštudoval medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Kariérny byrokrat. Ideálny kandidát na pôdohospodára. Je pravdou, že tam poľnohospodári boli a tiež to bol cirkus.

Počas pracovnej kariéry pôsobil v oblasti práva a bankovníctva. Viedol právne oddelenia jednej banky, druhej banky a tretej banky. Bol členom predstavenstva štvrtej banky. Exekutívny rozvojový program pre vrcholových manažérov absolvoval v USA. V Bosne a Hercegovine bol generálnym manažérom zodpovedným aj za regionálne organizačné a finančné riadenie spoločnosti piatej banky. Následne pôsobil na pozícii generálneho manažéra šiestej banky. Do funkcie štátneho tajomníka prechádzal z postu výkonného riaditeľa spoločnosti, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti priemyselnej výroby.

V podstate, treba veriť. Len si neviem predstaviť, že na ministerstvo financií by zasadol, aby urobil poriadok Jano - gazda z Malužinej. Asi tak je to s odbornosťou. Ale ako je uvedené vyššie, gazdovský rozum tu chýba najviac.

Otázkou ostáva aj to, čo treba na ministerstve manažovať v tomto sofistikovanom zmysle slova. V prvom rade rozvoj vidieka v širokom slova zmysle sociálne, demografické, environmentálne a spoločenské smerovanie. Usporiadanie pomerov v súvislosti s veľkosťou a výkonnosťou poľnohospodárskych podnikov. .Presadzovanie zelenej dohody a princípu krátkych reťazcov. Lenže čo narobíme, ak jediným strategickým motívom v poľnohospodársve a rozvoji vidieka ostáva, kto nahrabe peniaze z podpory. Ale poľnohospodárstvo nie je filiálka ministerstva financií ani hospodárstva - teda nemalo by byť. A bojím sa budovania ( udržiavania ) sovchozov - teda neovládam sylaby moskovského inštitútu, ale je to sovietska cesta.

Jedno je isté. Slovensko postihla násilná kolektivizácia a totalitné poľnohospodárstvo privezené z Moskvy.. Pri všetkej úcte som v obavách, ako sa s tým vyrovná absolvent moskovského inštitútu.

Tak teda máme na ministerstve bankára. Ukazuje, že náš problém nie je sociálny a demografický vývoj vidieka, ale peniaze. Ja to vidím tak, že zmena nebude v poľnohospodárskej politike, ale v tom, kto nahrabe podpory. Samozrejme, asi vysoko sofistikovane, lebo budeme mať bankára. Už sa nebude kradnúť. Už sa bude s financiami operovať. Skutočne základ našej sebestačnosti - makroekonomické analýzy na paprike. Je tu jeden problém. Skutočná vidiecka verejnosť a roľníci v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva neprijímali takmer žiadnu alebo len minimálnu pomoc. Jednoducho každý skutočný roľník ani nemal čas obiehať agentúry rozvoja vidieka a kde aké odborné kancelárie a nebol prijímateľom pomoci. Žije zo svojho. Teda ako bude Vlčan rozumieť reči tohto kmeňa, ktorý nechce a neberie peniaze ale potrebuje zmenu spoločenského a hospodárskeho systému vidieka. Kde by sa naučil túto reč ?

Aká partia študovala na uvedenom inštitúte v Moskve a aká skupina kúpila jednu z bánk manažéra, toto ma už naozaj nemá čo zaujímať.

Skôr ma zaujíma, ako bude rozumieť minister požiadavkám, ktoré nemajú takmer nič spoločné s ekonomikou. Slovenský vidiek už je na šnúrke bánk zmenou spôsobu existencie a bývania. Vidiek potrebuje návrat ku konzervatívnemu usporiadaniu.a prístupu k pôde. Potrebuje nie ( len ) ekonomickú stratégiu pre banky a korporácie, ale skutočnú víziu potravinovej produkcie ako spôsob existencie. Ale je to ešte vôbec záujem verejný ?

Tak teda začíname od znova. Úplne iný minister, úplne iná politika, úplne iné smerovanie. Budem rád, ak budem po 100 dňoch môcť povedať, že sa začalo skutočné usporiadanie vidieka a definitívne vyrovnanie sa s kolektivizáciou.

Ale už len princíp výmeny je skôr potvrdenie pretrvávajúceho chaosu a chýbajúcej perspektívy. Ak opomeniem už existujúce štruktúry a loby. Ono je to aj o tom, že k čomu zmeny smerujú a akú majú podstatu.

