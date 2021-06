Už sa Bíreš už sa poberá, už sa Bíreš už sa lúči.

Ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo výberové konanie na ústredného riaditeľa ŠVPS SR. Tak, aby to mali čo najkomplikovanejšie. Hľadá sa kamikadze.

V tomto prípade nechcem byť osobný a do ďalšieho obdobia prajem tomuto verejnému funkcionárovi, ktorý miesto výuky študentov zaujal miesto šéfa kontroly potravín, veľa zdravia. Problém je ten, že sa ho nedarí vymeniť.

Fraška s výberovým konaním na ústredného riaditeľa ŠVPS SR je presne taká istá, ako sa dá nazvať fraškou činnosť celej organizácie. Pologramotný orgán, ktorý 20 rokov vystupuje ako baranidlo potravinárskej priemyselnej oligarchie a korporácií má ústredného riaditeľa, ktorého sa teraz snažia vymeniť. Že bolo potrebné ho odvolať sekundu po voľbách je vec ministra. Ale že aby ho udržal čo najdlhšie vypísaním neregulárneho výberového konania, ktoré nemá záujemcu a teda ani víťaza.

Naše typické Kocúrkovo. Tento profesor vnútorných chorôb prežúvavcov, ktorý sa nikdy nikde nestretol s kompetenciou vhodnou na vedenie úradnej kontroly potravín, teraz počíta každú výplatu pred tým, ako odíde na zaslúžený ( aj keď si myslím, že skôr nezaslúžený ) odpočinok

Proces výberu ústredného riaditeľa ŠVPS SR je súčasne dôkazom neschopnosti ministerstva popasovať sa s potrebnými zmenami. A tak to funguje ako zotrvačník. Kto by si myslel, že táto organizácia vznikla, aby chránila spotrebiteľov sa zrejme veľmi mýli. Aj teraz je motanica, vymyslená do zákonov dokonalá, keď tento výber hlavného veterinárneho lekára predstavuje aj menovanie za ústredného riaditeľa ŠVPS SR ( ovocie, zelenina, víno, prvovýroba atď. ), čo si žiada rovnakých odborníkov ako sú veterinárni lekári v oblasti zvierat.

Že som veterinár, obídem sociálny rozmer inštitúcie pre absolventov veterinárneho lekárstva. Ale už nemôžem obísť to, že absolvent vykonáva inšpekčnú činnosť, ktorú ho nikto neučil, nikdy ju nevidel a dovolím si povedať, že jej významu ani nerozumie.

Potom ostáva len výsledok, v ktorom ak chcete vyrábať potraviny, dozviete sa , že to neviete alebo nemáte na to podmienky. Polobohovia ( niektorí skutočne pologramotní ) Vás idú poúčať o gigantických hygienických podmienkach bez toho, aby vedeli čo len okrajovo deklarovať nebezpečenstvo alebo riziko. Požiadavky bez toho, aby rozhodujúcim bol zákon a nie vlastná predstava. To je presné. Máme kontrolu, ktorá miesto zákona sleduje vlastné hygienické predstavy. že vraj pre zdravie ľudí. Ale má to háčik - kontrolou potravín sa nezabezpečuje zdravie ľudí - len sa monitoruje plnenie požiadaviek - a to treba vedieť. Tak ako prevádzkovateľ vie najlepšie ako potraviny vyrábať.

Načmárané a nečitateľné zdrapy tzv. inšpekčných záznamov, ktoré nikto nevie prečítať, ale z ktorých sú ukladané tisícové pokuty, ako spodné hranice nezmyselných zákonných opatrení.

Toľko škody spôsobenej na malých potravinárskych prevádzkovateľoch, špekulatívnych kontrol a nadmernej šikane, hlavne tradičných výrob, by malo byť skôr podnetom pre iné orgány štátu.

Za 20 rokov existencie ŠVPS SR sa vytvorila akási pseudokontrolná schéma. Pokračovala tá najprimitívnejšia forma kontroly, keď jej zmyslom bolo strašiť a vydierať prevádzkovateľov a klamať spotrebiteľov ( teda tých, ktorých mali chrániť ). Žiadne výsledky, len táraniny a hlavne čísla o pokutách. Potom sa čudujme ( počujete ministerstvo ), že nemáme potravinárske spracovanie a sebestačnosť. No bodaj by sme mali, keď za bezpečnosť potravín ručí kreatúra s preukazom.

Kto má záujem, môžem mu poskytnúť zoznam nezmyslov, ktoré sa požadovalo od prevádzkovateľov. Môžem poskytnúť zoznam potravinárskych výrobkov, ktoré nikto nezastavil alebo nekontroloval, alebo kontroloval a nič nevidel.

Ale aby vedeli zatvoriť nejakú fabriku, ktorá už dávno nemá hygienický štandard alebo podvodníkov s potravinami, takých nenašli. Hlavne, že to našli Poliaci, Holanďania atď. Potom, keď sme u nás všetko skonzumovali.

Tento cestovateľ do Bruselu bol hlavne transformátorom záujmov korporácií obsadiť náš trh. Ešte stále nič proti tomu, pokiaľ by sa primerane rovnako postupovalo k tradičným a rodinným výrobniam. Tento potomok večernej univerzity marxizmu leninizmu sa hlavne staral o propagandistickú podporu ministrov, prekrývajúc ich dnes známe škandály.

Vďaka bohu, že ide preč ( teda pokiaľ vôbec nájdu nejakého kamikadze na jeho miesto), Otázkou ostáva kam smeruje inštitúcia. a kontrola potravín. Táto inštitúcia bola len obrazom našej nekúlturnosti.