Základom stratégie poľnohospodárstva musí byť verejný a nie lobistický záujem.

Je zrejmé, že poľnohospodárstvo opantali všelijaké lobistické organizácie, pozostávajúce väčšinou zo záujmových skupín.

Čo pre budúcnosť potrebuje poľnohospodárstvo najmenej, je napríklad SPPK. Jednoliata lobistická organizácia, vystupujúca ako občianske združenie. Jedno a možno jediné ešte z čias totality, ktoré má samostatný zákon. Absolútna blbosť. Zákonom vytvárame lobistov. A preto aj padajú ministri poľnohospodárstva ako zrelé hrušky. Preto, že si nechávajú skákať po hlave a vydierať sa protestami a štrajkami. Určite medzi štrajkujúcimi nenájdete roľníkov a hospodárov na pôde, pretože títo tento rezort neriadia ani nemajú na protesty čas. A koniec koncov z neho ani nič nemajú - čo si neurobia sami. A tí čo poskakovali podľa noty SPPK, prežili - Jahnátek, Matečná

Aby teda bolo zrejmé, tak ako všetky občianske združenia nie je zase možné SPPK vyradiť zo zoznamu poľnohospodárskych samospráv, len nie je zrejmé, čo a koho vlastne reprezentujú ( teda jasné to je, ale nie použiteľné). V oblasti poľnohospodárstva nemá rezort zastúpenie verejnosti a jeho záujmu. Bohužiaľ to umožňuje prienik oligarchov a lobistov. A ak nespolupracujete, dovidenia stará mama ( otec).

V prvom rade sa rezort musí zmíeriť s tým, že celkovo zlyhal. To nie je o Mičovskom. To je o neschopnosti pochopiť pokusy spájať nespojiteľné sektory - priemyselné potravinárstvo a rozvoj vidieka. Vlastne dva antagonistické sektory, ktoré robia vojnu na ministerstve. Takto to nikdy nebude fungovať.

Ak hovoríme o poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, hovoríme hlavne o neprijateľnom pokračovaní socialistickej industrializácie, nie vo verejnom záujme, ale o individuálnych obchodných alebo skupinových záujmoch.

Preto je budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku v jednoduchom a okamžite realizovateľnom formáte. Hlavnou úlohou rezortu je rozvoj poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Keďže samotný zásobovateľský reťazec už dnes nie je o prvovýrobe, ale o obchode, patrí tento sektor na ministerstvo hospodárstva.

Všetky priemyselné potravinárske podniky je potrebné podriadiť ministerstvu hospodárstva. Veľmi jednoducho by sa dostali potravinárske podniky ku schéme pomoci, ktorá nie je viazaná a neožobračuje oblasti, kde potrebujeme ínvestovať najviac - do revitalizácie vidieka vo všetkých dotknutých oblastiach ( územné plánovanie, krajinná ekológia, sociálne usporiadanie, demografický vývoj.)

Miesto roľníkov sú v rezorte zase bližšie k moci žaby na prameni, bohužiaľ musím citovať Mečiara táraji a gágaji, ktorí ako úderka permanentne zastupujú obchodné a priemyselné záujmy na úkor záujmov verejných. Hlavne v médiách. A roľníka nikde. A odborníka nikde. len táraji.

Keďže sme za 70 rokov pustošenia vidieka a pôdy vyradili z hry verejnosť, táto sofistikovaná úderka nemá konkurenciu ani v odbornom ani v občianskom prostredí.

A tak je tu SPPK, vplyvná byrokraticko lobistická organizácia nazvaná občianske združenie sa permanentne stáva protivníkom pre akékoľvek potrebné a nevyhnutné zmeny v poľnohospodárstve

Nakoniec u nás nie je témou dňa likvidácia niektorej z foriem poľnohospodárskej činnosti ale opačne, podpora všetkých druhov produkcie, diverzifikácie, spracovanie a dodávania. A v konečnom dôsledku len návrat k spravodlivosti a rovnocennosti. Jediným atribútom je prispôsobenie sa environmentálnym požiadavkám, sociálnemu prostrediu a rýchly inovatívny a digitálny vývoj A potom je jedno, či to robia Dáni alebo Hotentoti. Pravidlá však musí nastavovať štát vo verejnom záujme, ktoré musí konečne identifikovať. A to nie je záujem SPPK alebo lobistov. tým ide o čo najväčší prístup k podpore a ... vydieranie ministerstva.

Rezort poľnohospodárstva však už nemôže byť garantom a charitou pre priemyselné podniky. Musí byť rozumným a nekompromisným správcom v prvom rade poľnohospodárstva, ktoré má verejný rozmer a štruktúru. A to je v prvom rade ekologická výroba potravín a miestne dodávateľské reťazce. Ja tam nevidím žiadnu potrebu sanovať a nalievať peniaze na podnikanie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Vzápätí len likvidujú vidiecke pomery a v neposlednom rade podpororujú kŕmne, osivárske a chemické korporácie. Vzápätí draho zaplatíme z podpory určenej na revitalizáciu vidieka monokultúrnym devastovaním krajiny.

Preto rezort ako som už niekoľkokrát uviedol potrebuje odborníka., ktorý sa v živote nestretol s lobistami okupujúcimi slovenské poľnohospodárstvo a pôdu, so záujmami korporácií a ktorý postaví koncepciu na verejnom záujme.