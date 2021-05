Odstráňme parazitov z pôdy a osekajme potravinárske chobotnice.

Je naozaj nad slnko jasnejšie, že konflikty v poľnohospodárstve a potravinárstve nie sú konfliktami samotných poľnohospodárov a potravinárov. Ani nemôžu byť, pretože musia robiť.

Je naozaj nad slnko jasnejšie, že konflikty v poľnohospodárstve a potravinárstve nie sú konfliktami samotných poľnohospodárov a potravinárov. Ani nemôžu byť, pretože musia robiť. Na rozdiel od bielych golierov prezentujúcich sa v TV a naťahujúcich paprče za peniazmi.

Opakovane tvrdím, že ak sme vydržali s distribúciou podpôr 95 % agrobaróni a 5 % hospodáriaca verejnosť, vydržíme aj bez akýchkoľvek podpôr. Kedy ste naposledy počuli od tejto úderky, že budeme to robiť takto a takto to udržateľne zabezpečíme. Kedy ste naposledy počuli, že cieľom je usporiadanie veci verejných, demografia. Teda okrem vrany na ministerstve, ktorá zase nevie ako to urobiť, lebo jej kariérna cesta je socialistická turistika. Žiadna stratégia, komunikácia, predstava, len hádka o peniaze. Žeby sme na viac nemali ?

Ale zase za potravinárskymi gigantmi sú tiene lobistov a vydieračov napojených na mechanizmus vytvárania závislosti rôznymi schémami kontroly, certifikácie a neprimeraných podmienok .

Namiesto toho takzvaní a samozvaní experti vynášajú požiadavky, koľko kde je potrebné nasypať. Vzhľadom k nesolidarite a pažravosti v rezorte by som im nedal nič a tým je prehľadnejšia schéma plánu obnovy jedna veľká nula. Máme rozvracať spoločnosť pre rozdelenie miliardy, tak nech je radšej pokoj. Aj tak sa vypracú z pôdy okamžite, ako nebudú podpory.

Slovensko potrebuje konečne jeden veľký pokoj a stabilizáciu. Je jasné, že politici, komory, zväzy, kontroly poľnohospodárstvo a potravinárstvo rozvracajú. Nakoniec takýmto postupom dôjde veľmi rýchlo nielen k sociálnemu rozvratu na vidieku ale aj k jeho pokračujúcej devastácii. Preto je na samospráve rýchlo sa spamätať a miesto developerských snov sa zastaviť a vrátiť k podstate. Ak máte žiť z rekreantov, potraviny mať nebudete. Ak má verejnosť hospodáriaca na pôde ustupovať výstavbe bungalovov, potom je bezpredmetné živiť ministerstvo pôdohospodárstva.

Slovensko sa omylom v roku 1948 vydalo na cestu socializmu a totality. Z tejto cesty zišlo v roku 1989 len formálne. Poľnohospodárstvo je typickým príkladom, ako zhubne 40 rokov socializmu zastavilo vývoj a ako je jednoduché pre pohrobkov totality lízať smotanu.

Čert ber aj dnešný model spoločenstva. Čím ďalej tým viac sa ukazuje jeho koloniálny a okupačný model. Miesto konzervatívneho vývoja kopírovanie socialistických nezmyslov, propagandy a barbarstva.

Spoločenstvo a Slovensko je v konečnom štádiu závislosti na potravinách. A vôbec nehovorím o nejakej bludnej propagande slovenských potravín. Hovorím o devastácii pôdy, rozvrate hospodárenia na nej, podpora končiaca v rukách konzorcií a korporácií, nemerateľné výsledky rozdeľovania dotácií a ich korupčná podstata.

Vážení, dnešnú spoločnosť vedú z veľkej časti absolventi večernej univerzity marxizmu leninizmu, ktorí postupne vymierajú, ale už ich nahrádzajú elektronickými médiami odchované monštrá, ktoré ovládajú techniku moci. A tie sa nám tu hrnú zo všetkých strán, len my stále čakáme na svoj dereš. Ich jediným záujmom je cestovná kancelária Brusel a potom vymývanie mozgov doma.

Podľa môjho názoru pred rezortom poľnohospodárstva a potravinárstva momentálne stojí jedna veľká výzva. Začať sa starať o veci verejné. A to je definitívne vyrovnanie sa a kolektivizáciou, rozobratie družstevného a priemyselného hospodárenia na pôde na šrubky ( nehovorím o logistických, odbytových a obchodných družstvách) a konzervatívny prístup k vidieku podľa vzoru Poľsko alebo Rakúsko..

Nemôžeme predsa do nekonečna obhajovať a udržiavať niečo, čo nefunguje nikde. Naopak, je to dôkaz, že aj taký silný hráč ako štát vie uprednostniť pred záujmami verejnými záujmy osobné alebo lobistické.

Ale to sme už pri volebnom systéme, ktorý tento korupčný model podporuje,