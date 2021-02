Dezorientovaný Karahuta, popletený Mičovský a neistota v rezorte.

Z večera do rána sa v rezorte, ktorý potrebuje stabilitu a solidaritu menia pravidlá. Každý by chcel utrhnúť čo najviac z podpory ale rozvojová stratégia je v nedohľadne.

Keď počujem názory predsedu poslaneckého výboru pre poľnohospodárstvo, mám pocit že som precitol v 70 - tych rokoch minulého storočia. Využitie finančných prostriedkov pre pár veľkých podnikov, vytváranie záhradkárskych služieb ako kedysi, jeden veľký podnik alebo desať menších podnikov na spôsob obchodných reťazcov, ktorí budú prvovýrobcov hnať na hranu prežitia. Nezľakli sta sa ? Ja áno. Veď on hovorí o socialistickej industrializácii vidieka. Prečítajte si poriadne jeho vyjadrenia. Veď on potvrdzuje, že nemá žiadnu stratégiu vidieka a jeho stratégia je návrat do minulosti.

Kde sú predvolebné plány spracovania a finalizácie vlastných produktov. Kde je podpora na rozvoj miestneho hospodárstva. Je normálne, ak títo diletanti pre vlastnú neschopnosť administratívne zabezpečiť podporu musia ukrátiť tých najmenších a bezbranných ? Čo to trieskajú o tom, že to malým nepomôže. Ak chce niekto hospodáriť a produkovať čerstvé potraviny na 1 ha, tiež potrebuje orať a obrábať, možno drahšie ako veľký. Čo je to za nezmysel, že budem kategorizovať od niekoľko hektárov. Malí nikdy nestrkali nos a ani sa k tomu nedostali, ktorí veľkí majú byť podporovaní a akí nie. O to sa postaral štát.

Hanba. Ideme od desiatich k piatim. Podvod vystriedala tuposť a neschopnosť. Ľudia, ktorí pred voľbami mali jasno, zrazu nemajú analýzy. Karahuta ide meniť vidiek od konca. Tu máte 50 000 ha na špeciálnu rastlinnú výrobu ( rozumej zelenina a ovocie ). Nemá analýzu, ale vie. On to tak vidí. On ide rozdeľovať. Nie svojej pôdy, nie usporiadaného vidieka, nejakej a niekde.

Vidiek potrebuje doktrínu, to áno. Ide o stratégiu, smerovanie a práve to na Slovensku chýba - povedal Karahuta. Boh nás chráň pred stratégiou industrializácie vidieka v podobe centralizovaných výrobných priemyselných kolosov na spôsob, ktorý si pamätá Karahuta zo svojich študentských čias. Toto fungovalo v centralizovanom päťročnom plánovaní za spoločné peniaze, pán Karahuta. Dobré ráno. Chcel by ste budovať z cudzieho alebo spoločného. Máte pomýlený účel podpory.

Pre tých, ktorí by ešte stále neverili zrade na vidieku, potom upozorňujem na dôvodovú správu k zákonu o prenájmoch poľnohospodárskych pozemkov, kde sa hovorí : v záujme modernej poľnohospodárskej VEĽKOVÝROBY. Áno to uvádza skupina, ktorá sa pred voľbami plazila pred malými, pretože veľkí svoju stranu mali a s týmito nepočítali. Už ich majú.

Po kolektivizácii neexistuje merateľný reálny verejný záujem, pretože roľnícky stav bol násilne likvidovaný. Ten musíme nanovo vytvoriť. Ale ako, ak bude nekonečným príbehom podpora na vznik a udržanie poľnohospodárskeho podniku Tí, ktorí sú tu ako pohrobkovia socializmu, už svoju šancu dostali. Tento systém môže nakoniec fungovať v symbióze, ale nesmie ho kriviť a ovplyvňovať štát. A toto práve začalo. Je to neúcta k obetiam násilnej kolektivizácie a krátka pamäť národa.

Nie prirodzený vývoj zdola nahor ale centrálne plánovanie. Nie odbornou analýzou podložené kroky, ale politická predstava. Ak už sa raz rozhodli predstaviť redistributívnu platbu, tak sú len dve možnosti - alebo to bude platiť alebo musia podať demisiu. Je to dôkaz nepripravenosti, neschopnosti plniť ciele a sľuby.

Nevidím žiadny dôvod, aby priama podpora bola viazaná na produkciu, okrem viazaných vymedzených činností. Nikto nemá právo hospodárovi diktovať, čo má so svojou podporou urobiť. Je to proti vlastným záujmom podpôr. potom ich naozaj netreba vôbec. Kým sa nedostalo na malých, bolo úplne jedno ako boli peniaze podpory použité. Zrazu je to podstatné ? Myslíte, že keby tu neboli priame podpory, okupanti pôdy by tu mútili vodu ? Nevidím žiadny dôvod, aby príjem podpôr bolo nutné viazať na administratívne registrácie. Tento debilný totalitný model stáleho dozoru a stráženia veľkým bratom byrokracie je hlavnou bariérou rozvoja vidieka. Kam smerujeme pán Karahuta ? Tam kde pred voľbami. Boli registrácie a nič sa neustrážilo. Koho tu chcete vodiť za nos. Už ste napáchal dosť škody Vašim nahnaním tých, ktorí predávajú svoje prebytky na trhovisku do rúk kontroly. Kedy sa budete venovať tým skutočným priekupníkom ? Alebo na to už nemáte ? Len na slabých ? Vaše zlaté jahňatá idú do Číny a nie na náš trh. Ale bolo to slávy pred kamerami, nie? Hovorím, ako v 70 tých rokoch alebo Jahnátek.

Úplný nezmysel, ktorý predseda parlamentného výboru splodil je, že v prípade redistributívnej platby to maličkým nepomôže a vytvára to falošnú nádej, že sa ide o nich štát starať. Toto Vám odkazuje predseda parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo. Štát sa o Vás nebude starať. Nevysvetľuje prečo v jednej koalícii jeden hovorí to a druhý ono. Nevysvetlil ľuďom, že ide o neschopnosť zabezpečiť administratívu, za ktorú si ľudia platia dane. Ale toto malo byť predmetom prípravy v rámci predvolebných sľubov. Nebavíme sa ako budú ľudia na vidieku žiť, ale komu budú zobať z ruky.

Sranda je to, že do toho nám naozaj nehovorí nikto z vonku. To znamená, že my sami nevieme čo máme vlastne robiť. Garantujem Vám, že ľudia s ktorými sa stretávam, majú záujem o hospodárenie na pôde, majú viacej rozumu, ako celý poľnohospodársky výbor s ministerstvom prerasteným odborníkmi na byrokraciu a kontrolu dokopy. Nemajú čas na politiku, nemajú čas na lobistické pracovné skupiny. Chcú počuť to, čo ste veľkým zabezpečili už dávno - ekonomickú istotu z programu rozvoja vidieka.

Môže byť aj to, že cesta naspäť neexistuje. Môže byť, že ľudia uverili, že poľnohospodárstvo je drina a pritom zbalia tašku a idú makať a zaplatiť do posilňovne. Viem to pochopiť. je tam sociálna väzba a solidarita. To čo nášmu vidieku už 70 rokov chýba. Sused rekreant chce domáce a čerstvé potraviny z vidieka, len nech to nebude môj sused. Neveríme sami sebe, že moderné poľnohospodárstvo je to pôvodne a tradičné, podporené inovácia a digitalizáciou.

Takže, ak nevieme čo chceme, máme tu víziu jedného dezorientovaného v priestore a čase a druhého popleteného v možnostiach, rozlohách a sumách.